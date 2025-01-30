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Члени правління Volkswagen наполягають на подальших скороченнях

Олексій Артемчук — 30 січня, 12:36
Члени правління Volkswagen наполягають на подальших скороченнях
Getty Images

Серед членів правління Volkswagen зростає занепокоєння, що масштабних скорочень, узгоджених з профспілками наприкінці 2024 року, буде недостатньо для того, щоб змінити ситуацію з основним брендом автовиробника, який перебуває у скрутному становищі.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що на додаток до узгодженого скорочення робочих місць знадобляться подальші заходи з економії витрат.

Зазначається, що компанія відсуне цільовий показник прибутковості, прагнучи досягти рентабельності в 6,5% через три-чотири роки, а не до кінця 2026 року.

У грудні провідний європейський автовиробник запобіг масовим страйкам, уклавши угоду про скорочення понад 35 тис робочих місць у майбутньому, прагнучи відвоювати позиції у дешевших китайських конкурентів на тлі слабкого попиту в Європі та повільнішого, ніж очікувалося, переходу на електромобілі.

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Нагадаємо:

Продажі Volkswagen у 2024 році впали на 2,3% до трохи більш як 9 мільйонів автомобілів, оскільки він намагається скоротити витрати вдома і вести цінову війну в Китаї, своєму найбільшому ринку.

Китайські чиновники та автомобільні компанії виявляють інтерес до німецьких заводів Volkswagen, які планують закрити.

Німеччина Volkswagen автомобільний ринок

Volkswagen

Члени правління Volkswagen наполягають на подальших скороченнях
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