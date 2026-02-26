Росія атакувала залізничну інфраструктуру та влучила по дитячій залізниці

Вночі Росія атакувала залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині, а також влучив по території дитячої залізниці на Харківщині.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Уночі росія знову здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах. Серед цілей – критична та цивільна інфраструктура", – повідомив він у Телеграм.

Під ударом були Харківщина, Миколаївщина, Вінниччина, Запоріжжя, Київ та область, Кривий Ріг, Полтавщина, Донеччина.

У Запорізькій області внаслідок ворожих атак одна людина загинула, є постраждалі. У самому Запоріжжі через знеструмлення тимчасово призупинено теплопостачання в частині міста. Задіяні резервні джерела живлення.

Ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. Вночі БпЛА вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області. На щастя, без постраждалих, розповів міністр.

Дитяча залізниця – це зазвичай вузькоколійка довжиною декілька кілометрів, ізольована від загальної мережі залізниць. Зазначимо, що росіяни не вперше влучають у дитячі залізниці на території України. Зокрема, влітку минулого року було влучення у дитячу залізницю у Харкові, тоді загинула 30-річна жінка.

"Агресор свідомо б'є по об'єктах, від яких залежить щоденне життя людей – тепло, світло, вода, транспорт. Це цілеспрямований терор проти цивільного населення", – зазначив він.

Кулеба додав, що всі профільні служби працюють на місцях. Триває відновлення та стабілізація систем.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що вночі 26 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. Зголом тривога розповсюдилась на всю країну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі Росія атакувала газову інфраструктуру на Полтавщині, електропідстанції на Київщині та Дніпровщині.

У ніч на 26 лютого внаслідок атаки росіян, зазнав пошкоджень об'єкт енергетики на півдні Одеської області.

У ніч на 26 лютого ворог атакував Полтавщину. Внаслідок падіння уламків та прямих влучень пошкоджено обʼєкти промислового підприємства та лінію електропередач у Полтавській області.

"Укрзалізниця" оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів 26 лютого: деякі поїзди можуть затримуватися внаслідок російських атак.