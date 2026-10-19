Внаслідок російських атак пошкоджено 28 об’єктів енергетики – Зеленський

Внаслідок хвилі російських атак було пошкоджено 28 підстанцій та інших об'єктів енергетики, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів селектор по ситуації в областях України після чергової хвилі російських атак. Були, на жаль, ураження 28 підстанцій та інших важливих об'єктів енергетики", – написав він у Телеграм.

"Всюди тривають відновлювальні роботи й поступово повертають електрику людям. Вдячний кожній ремонтній бригаді, усім працівникам і працівницям енергетичних компаній", – зазначив він.

На селекторі прем'єр-міністр України Сергій Корецький звітував щодо підготовки інфраструктури до опалювального сезону.

"Детально визначили напрями ключової уваги як урядових структур та енергетичних компаній, так і обласних та місцевих влад", – повідомив президент.

Міністр оборони України, міністр закордонних справ, команда Офісу отримали невідкладні завдання "щодо контактів з партнерами, які можуть якнайшвидше підтримати нашу ППО".

"Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах", – зауважив він.

Нагадаємо:

За ніч на 19 жовтня російськими ударами було пошкоджено понад десять об'єктів енергетичної інфраструктури, щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України: на ранок є нові знеструмлення у багатьох областях, у частині областей до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень.

У Волинській області після атаки російських дронів постраждала критична інфраструктура та цивільна інфраструктура, минулося без загиблих та травмованих.

За три місяці не минуло жодного дня без атак на енергетику, їх в рази більше, ніж торік, але роботи, виконані в межах планів стійкості, допомагають системі триматися, розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.