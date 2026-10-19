За три місяці ворог понад 2000 разів атакував енергетику України – Корецький

За три місяці не минуло жодного дня без атак на енергетику, їх в рази більше, ніж торік, але роботи, виконані в межах планів стійкості, допомагають системі триматися.

Про це у інтерв'ю BBC розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами Корецького, з 16 липня, відколи працює оновлений уряд, не минуло жодного дня без атак на енергетику – їх уже 2147, що в рази більше, ніж торік.

"Ще до початку зими ворог намагається знищити ключові об'єкти життєзабезпечення. Той обсяг робіт, який був виконаний в межах планів стійкості, допомагає системі триматися", – зазначив він.

За його словами, "сьогодні є дуже величезні, просто величезні руйнування ліній електропередачі".

"Самі об'єкти, самі трансформатори можуть бути захищені, але, ви ж розумієте, що це – тисячі кілометрів розподільчих пристроїв, величезні "футбольні поля". Захистити абсолютно все немає можливості", – пояснив він.

Водночас є великий резервний запас обладнання, а ремонтні бригади мають здатність і можливість відновлювати все у максимально стислі терміни.

"Завдяки військовим, Росія не має результатів на фронті. Тому всю свою агресію і ненависть вона спрямовує на терор проти цивільної інфраструктури: світла, тепла, а тепер і води", – сказав очільник уряду і наголосив, що мета ворога — виснажити людей.

За його словами, стратегія уряду незмінна: максимально захистити те, що можна захистити і створення розподіленої генерації.

"Разом із партнерами формуємо достатні запаси резервних трансформаторів та обладнання, щоб швидко замінювати пошкоджене. А також посилюємо резервне живлення критичних об'єктів, зокрема насосних станцій водопостачання", – зазначив він.

Нагадаємо:

За ніч на 19 жовтня російськими ударами було пошкоджено понад десять об'єктів енергетичної інфраструктури, щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

Раніше прем'єр Сергій Корецький заявив, що цього року Україна суттєво краще підготувалася до ворожих атак на енергетику, ніж минулої зими.