Внаслідок обстрілу на Херсонщині пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Минулої доби на Херсонщині російська армія нанесла удар по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок обстрілів пошкоджено один багатоквартирний та вісім приватних будинків.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Херсонській області.

"Ворог не припиняє обстріли звільнених населених пунктів правобережжя Херсонщини. Минулої доби російська армія била по житлових кварталах із артилерії, реактивних систем залпового вогню, тактичної авіації та БпЛА різних типів", – говориться у повідомленні.

Від атак противника потерпали Херсон, Придніпровське, Антонівка, Софіївка, Кізомис, Наддніпрянське та низка інших населених пунктів.

"Внаслідок російських обстрілів пошкоджено багатоквартирний та вісім приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, службовий автомобіль поліції", – зазначено у повідомленні.

Зокрема, вночі російські військові з артилерії обстріляли житловий квартал у Корабельному районі Херсона. Поранена 43-річна жінка, яка перебувала в будинку, її доправили до лікарні. Зазнали пошкоджень чотири приватні будинки.

По прибережній зоні та центральній частині міста війська РФ гатили з реактивних систем залпового вогню.

У мікрорайоні "Таврійський" у результаті удару FPV-дроном пошкоджено приватний будинок та службовий автомобіль поліції.

Під артилерійським обстрілом перебував Дніпровський район. У прибережній зоні пошкоджено приватний будинок.

