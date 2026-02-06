У п'яти областях України є знеструмлення через атаки РФ, у трьох – внаслідок негоди

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Він зазначив, що аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Некрасов поінформував, що через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Крім того, за його словами, через негоду без електропостачання залишаються 109 населених пунктів у Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 6 лютого, у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).