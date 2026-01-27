Українська правда
На Херсонщині росіяни поцілили у готель та стільникову вежу

Андрій Муравський — 27 січня, 09:37
Фото ілюстративне
Російські війська били по по критичній та соціальній інфраструктурі на Херсонщині і протягом доби пошкодили будинки, стільникову вежу та готель.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, ворог обстріляв понад два десятки населених пунктів. У тому числі під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Дніпровське, Янтарне.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 приватних будинків", – написав він у Телеграм.

"Окупанти понівечили стільникову вежу, готель, господарчу споруду, приватний гараж та автомобіль. Через російську агресію 2 людини дістали поранення", – розповів очільник ОВА.

Він уточнив, що це оперативна інформація з 06:00 26 січня по 06:00 27 січня.

Нагадаємо:

У ніч на 27 січня російські загарбники атакували 165 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів, близько 100 із них ''Шахеди".

Повідомлялося, що 22 людини постраждали внаслідок російського удару безпілотниками по місту Одеса вночі 27 січня.

