Власник OnlyFans отримав рекордні дивіденди – 701 мільйон доларів

Власник OnlyFans Леонід Радвінському отримав рекордні дивіденди.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Платформа OnlyFans, яка дозволяє авторам монетизувати свій контент напряму через підписки, виплатила своєму власнику Леоніду Радвінському 701 млн доларів дивідендів.

Ця рекордна виплата стала відомою зі звітності лондонської компанії Fenix International Ltd., яка керує сервісом, на тлі чуток про можливий продаж бізнесу за оцінкою до $8 млрд, говориться у повідомленні.

Станом на кінець 2024 року обсяг транзакцій на платформі сягнув $7,2 млрд (проти $6,6 млрд роком раніше), прибуток до оподаткування – $684 млн (+4% р/р). Кількість акаунтів авторів виросла до 4,6 млн (+13%), а кількість акаунтів підписників збільшилася на 24%, до 377,5 млн.

OnlyFans отримує прибуток завдяки 20% комісії з усіх транзакцій – від відео й фото до приватних чатів, нагадує агентство.

Леонід Радвінський, який проживає у США, купив контрольний пакет акцій OnlyFans у 2018 році у британських засновників Гая і Тіма Стокелі, які заснували сайт у 2016 році. Платформа здобула пікову популярність у часи пандемії коронавірусу.

Нагадаємо:

У травні повідомлялося, що власник OnlyFans веде переговори про продаж компанії інвесторам за оцінки компанії у близько 8 млрд дол. Тоді агентство Reuters писало, що угоду з групою інвесторів на чолі з інвестиційною фірмою Forest Road Company з Лос-Анджелеса "можуть укласти протягом наступного тижня чи двох".

За 2023 рік OnlyFans Ltd. виплатила власнику Леоніду Радвінському 472 млн дол дивідендів у минулому фінансовому році, в результаті чого за три роки він отримав від сайту понад 1 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що українські податківці торгують базами даних українських моделей Onlyfans. Даними про тисячі українців, які створюють та поширюють порноконтент на платформі OnlyFans, зацікавилася Державна податкова служба. Податківці кажуть, що з доходів, отриманих від виготовлення та поширення порно, слід платити податки.

Також повідомлялося, що Президент України відповів на петицію, у якій громадяни закликали декриміналізувати виробництво контенту для дорослих. Володимир Зеленський нагадав, що Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює виключно Верховна Рада.