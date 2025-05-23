Власник OnlyFans веде переговори про продаж компанії

Власник OnlyFans, Fenix ​​International Ltd, веде переговори про продаж компанії інвесторам за оцінки компанії у близько 8 млрд дол.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters.

Угода з групою інвесторів на чолі з інвестиційною фірмою Forest Road Company з Лос-Анджелеса можуть укласти протягом наступного тижня чи двох, пише агенство. Самі переговори тривають, принаймні, з березня, кажуть інформатори Reuters.

За їхніми даними, Fenix ​​International Ltd також веде переговори з кількома іншими потенційними покупцями. Розглядається також можливість первинного публічного розміщення акцій.

За даними джерел та документів, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж США, деякі керівники Forest Road входили до складу спеціалізованої компанії з поглинання, яка вела переговори про виведення OnlyFans на біржу в 2022 році.

Єдиним акціонером компанії OnlyFans є Леонід Радвінський, американський бізнесмен українського походження. Він купив був створену у 2016 році Тімом та Гаєм Стокле OnlyFans у 2018 році. За останні три роки новий акціонер отримав щонайменше 1 млрд дол дивідендів.

Як пише Reuters, онлайн-платформа OnlyFans стала популярною під час пандемії COVID-19. Платформа дозволяє творцям порно стягувати плату з передплатників за контент, OnlyFans забирає 20% від заробітку авторів контенту.

За рік, що закінчився в листопаді 2023 року, компанія отримала 6,6 млрд дол доходу, згідно з поданою до британських регуляторів звітністю. Це більше, ніж 375 мільйонів дол у 2020 році, і таке стрімке зростання привернуло увагу інвесторів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українські податківці торгують базами даних українських моделей Onlyfans.

Даними про тисячі українців, які створюють та поширюють порноконтент на платформі OnlyFans, зацікавилася Державна податкова служба (ДПС). За її переконанням, з доходів, отриманих від кримінальної діяльності (виготовлення та поширення порно), слід платити податки.