АМКУ звернувся до мобільних операторів щодо обмежень швидкості в "безлімітному" інтернеті

Ігор Пилипів — 30 квітня, 19:06
Антимонопольний комітет звернувся до операторів Vodafone, "Київстар" та lifecell щодо зміни комунікації про "безлімітний мобільний інтернет".

Про це йдеться у рішенні АМКУ від 30 квітня.

Йдеться про те, що оператори називають інтернет "безлімітним", хоча в окремих випадках застосовують обмеження швидкості, про які користувачі не завжди помічають у комунікації. У комітеті вважають, що оператори мають змінити підхід до інформування користувачів про умови надання послуг.

Як пояснили у пресслужбі Vodafone Україна операторів просять зробити умови користування мобільним інтернетом більш помітними: збільшити шрифт, чіткіше виділяти обмеження та додавати більш видимі посилання на детальну інформацію.

Причина звернення – використання технології шейпінгу трафіку. Вона передбачає, що загальний обсяг мобільного інтернету залишається без обмежень, однак швидкість може регулюватися для окремих користувачів або сервісів.

Як пояснюють у компанії, без такого механізму окремі абоненти або ресурсоємні сервіси, наприклад, стрімінг чи завантаження великих файлів, можуть перевантажувати мережу. У результаті це погіршує якість зв'язку для інших користувачів.

Водночас частина користувачів не звертає уваги на ці умови і після цього скаржиться на обмеження швидкості. Саме тому регулятор вимагає зробити такі попередження більш помітними.

