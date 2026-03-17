У РФ чиновники та менеджери купують окремі телефони для месенджера Мах, щоб не стежило ФСБ

Російські чиновники, депутати та топменеджери держкомпаній не довіряють "національному" месенджеру Мах і купують для його встановлення окремі сімкарти та смартфони.

Про це розповіли Faridaily близько десяти співрозмовників у владі та держкомпаніях, пише The Moscow Times.

"Усі вважають, що якщо ти встановив собі на телефон Max, то це все одно, що ти відніс його до ФСБ", — зазначив близький до уряду співрозмовник.

Деякі чиновники та депутати реєструються в держмесенджері зі своїх звичайних номерів, але все одно купують для цього окремі телефони — "максофони", що використовуються виключно для роботи. При цьому найобережніші не синхронізують контакти на своїх особистих пристроях зі смартфонами, на яких встановлено Мах.

"Ніхто не хоче йти з Telegram. Усі сподіваються, що Павло Дуров щось придумає для обходу блокувань або проблема якось розсмокчеться сама", — сказало джерело в одному з федеральних відомств і додало, що з начальником і своєю командою досі спілкується в Telegram.

Нагадаємо:

У Росії повідомляли про масштабні проблеми в роботі Telegram у всіх його версіях навіть у разі використання VPN. Влада могла розпочати повне блокування месенджера.

Telegram звинувачує Росію у спробах обмежити його послуги, щоб змусити людей перейти на державний месенджер MAX.