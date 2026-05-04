Влада РФ хоче перетворити інтернет на повністю підконтрольну державі інфраструктуру

Міністерство цифрового розвитку РФ розробляє систему заходів, покликаних перетворити російський сегмент інтернету на повністю підконтрольну державі інфраструктуру.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Йдеться, що центральна ініціатива – введення оплати за використання міжнародного інтернет-трафіку для абонентів мобільного зв'язку.

"Орієнтовна ставка – близько 2 доларів за гігабайт. Офіційно це подається як зміна тарифної моделі, однак справжня мета – зробити постійне використання VPN фінансово нестерпним", – зазначає СЗРУ.

Середній активний користувач споживає 25–30 ГБ на місяць, і якщо VPN постійно увімкнений, весь цей трафік може бути класифікований як міжнародний, навіть якщо людина просто читає російські новини чи дивиться серіали.

Самі оператори зв'язку виявилися технічно не готові до такого переходу й попросили відтермінування щонайменше до 1 вересня, інформує розвідка.

Зазначається, що паралельно мінцифри рф просуває радикальну реформу ліцензування. Нинішні 17 видів ліцензій планується скоротити до трьох, водночас різко підвищивши фінансові пороги входу на ринок.

"Наслідки для ринку будуть нищівними. З понад 4,2 тис. діючих операторів широкосмугового доступу новим вимогам зможе відповідати лише незначна частка. Понад 90% малих провайдерів – інтернет-компанії, кабельне телебачення, регіональні оператори – опиняться перед загрозою ліквідації або поглинання", – прогнозує СЗРУ.

Ринок консолідується навколо кількох великих федеральних структур, що де-факто означає його перехід під прямий державний контроль.

