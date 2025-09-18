Виробники цукру пояснили, чому цього сезону працюватимуть не всі заводи

Сезон цукроваріння, який стартував 7 вересня, пропустять Капітанівський та Красилівський цукрові заводи.

Про це пише Latifundist.com.

"До жовтня переробку почне 27 заводів. Минулого сезону їх було 29, а в сезоні 2023/2024 — 30. Здається, скорочення несуттєве. Але ще в сезоні 2018/2019 в Україні налічувалось 42 діючих цукрових заводи, а у 1991 році, на піку розвитку галузі — 197 підприємств", – розповідає сайт.

"В цьому сезоні не працюватиме ТОВ "Новомиргородський цукор" (Капітанівський цукровий завод) з I&U Group Сергія Тарасова, а також Красилівський цукровий завод з A'SPIK GROUP", – говориться у публікації.

"Також другий сезон поспіль простоюють заводи «Агрофірми «Світанок» Андрія Засухи, а саме "Червонський цукровик" і Саливонківський цукровий завод, розташовані в Київській області", – повідомляє сайт.

Як з’ясував Latifundist.com, Красилівський цукрозавод не бере участь в поточному сезоні тому, що щоб переробити вирощені обсяги сировини, вистачає потужностей інших заводів групи.

У A'SPIK GROUP пояснили, що завод включається в роботу, коли треба переробити великі обсяги цукрових буряків. "Враховуючи брак персоналу в галузі, рішення не запускати завод є цілком раціональним", – зазначили там.

Красилівський цукрозавод працює виключно на газу, тому різке здорожчання енергоносія зруйнувало звичний сценарій підготовки до сезону, коли підприємства влітку формують запаси під осінню переробку та посівну, говориться у публікації.

"Агрофірма "Світанок" не переробляє цукрові буряки в цьому та минулому сезонах, підтвердив керівник компанії Олег Цаплієнко. Причина — відсутність цінової стабільності в виробництві цукру", – пише Latifundist.com.

"В березні, перед посівом буряків, ми проаналізували ціни на газ і прийняли рішення не запускати сезон цукроваріння. Тоді ми передбачили подальший ріст цін, і так і сталось — в червні газ подорожчав до пікових 32 тис. грн/тис. куб. м. Потім вони знизились до 22 тис. грн/тис. куб. м, але далі знову зростають. Тому площі, які весною планували виділити під буряк, перепрофілювали під інші культури", – пояснили у компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що цього року 27 цукрових заводів України планують виробити 1,5 млн тон продукції. Це менше на 300 тис. тон. порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. тон. Зазначимо також, що цього сезону працюватиме на два заводи менше, ніж минулого.

Раніше повідомлялося, що аграрії Вінницької і Черкаської областей почали збирати цукрові буряки. Станом на 5 вересня було зібрано вже 36,4 тис. тонн солодких коренів на площі 0,9 тис. га.

Протягом 2024/25МР Україна експортувала 580 тис. тон цукру, що становить 32% виробленого країною обсягу. Експорт зменшився на 16% порівняно з минулим "цукровим сезоном", коли експортували 692 тис. тонн.

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.