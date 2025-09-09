У цьому сезоні Україна експортувала менше цукру

Протягом 2024/25МР Україна експортувала 580 тис. тон цукру, що становить 32% виробленого країною обсягу. Експорт зменшився на 16% порівняно з минулим "цукровим сезоном", коли експортували 692 тис. тонн.

Про це повідомила Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор", підбиваючи підсумки 2024/25 маркетингового року, який завершився 31 серпня.

Із загального експорту 2024/25МР 17% було спрямовано в країни ЄС, в той час як 83% - на cвітовий ринок (у 2023/2024МР співвідношення становило 77% ЄС, 23% - vвітовий ринок).

Основними країнами- імпортерами українського цукру у 2024/25МР були, крім ЄС, Туреччина, яка купила 14% українського цукру та Лівія – 10%. Північна Македонія купила 8% обсягу, Ліван та Сомалі по 5%

"Серед країн ЄС основним покупцем українського цукру була Болгарія, куди поїхало 59% всього обсягу", – уточнює асоціація.

"Аграрії України вже розпочали збирання цукрового буряку для переробки у сезоні 2025/26. Уточнені площі до збирання становлять 198 тис. га. Прогноз виробництва цукру - 1,5 млн. тон. цукру", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що цього року 27 цукрових заводів України планують виробити 1,5 млн тон продукції. Це менше на 300 тис. тон. порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. тон. Зазначимо також, що цього сезону працюватиме на два заводи менше, ніж минулого.

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.

Раніше повідомлялося, що ціна на ф'ючерси на сирий цукор виросла вперше за чотири дні через занепокоєння щодо слабших врожаїв цукрової тростини в найбільшому виробнику — Бразилії. У Лондоні ціна на білий цукор піднялася на 1,6%.