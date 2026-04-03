Україна втратить 20% експорту цукру – УКАБ

У 2025-26 маркетинговому році (МР) Україна експортує 505 тис. т цукру, що на 19,7% менше, ніж попереднього маркетингового року.

Про це повідомляють аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Враховуючи цьогорічний врожай, у 2025-26 МР Україна зможе виробити близько 1,3 млн тонн цукру, що на 26,3% менше за минулий маркетинговий рік та на 12,6% нижче середнього показника за останні 5 років.

У цьому маркетинговому році площі під цукровим буряком скоротилися до 199 тис. га, що на 21,6% менше попереднього МР та на 12,4% нижче за 5-річний середній показник.

Основні причини скорочення – введення квот на постачання цукру до країн ЄС та ускладнена логістика до інших ринків.

Водночас врожайність цукрового буряка зросла до 49,3 т/га, що на 2% вище попереднього сезону та на 4,4% перевищує середній показник за 5 років. Загальний врожай очікується на рівні 10,2 млн тонн.

Також після запровадження квот на постачання цукру в ЄС загальний експорт у 2024-25 МР знизився до 629 тис. тонн (скорочення на 14,2%). У 2025-26 МР цей показник знову зменшиться – до 505 тис. тонн цукру.

Головними напрямками експорту стали стали країни Африки (32%) та Близького Сходу (29%), а частка ЄС становила лише 17%.

Також знизилося внутрішнє споживання цукру. До 2022 року воно становило 1,1 млн тонн, а у 2025-2026 – 0,9 млн тонн. Основною причиною стало скорочення населення України.

Нагадаємо:

За першу половину 2025/26 маркетингового року (вересень-лютий) Україна експортувала 270 тис. тонн цукру.

Також восени 2025 року ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, зокрема, через надлишок запасів, що виник через зростання експорту з України.

Після цього європейські виробники цукру та цукрових буряків звернулися до європейських інституцій з вимогою запровадити обмеження на імпорт цукру-сирцю для потреб переробних підприємств, зокрема з України.