Україна вперше виробила "зелений" цукор з використанням біометану
Українська компанія "Галс Агро" почала виробляти сертифікований екологічно чистий цукор за допомогою біометану.
Про це повідомляє Latifundist з посиланням на директора "Галс Агро" Сергія Кравчука.
Біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі.
Цукор, вироблений за його допомогою, відповідає кліматичним регуляціям ЄС. Водночас Кравчук зазначив, що багато виробників цукру в ЄС продовжують використовувати великі обсяги природного газу замість біометану.
"Ми перші, хто в цьому році використав біометан для виробництва цукру. Ми його подали на наш цукровий завод і в нас сьогодні офіційно по сертифікатах є "зелений" цукор, чого в Європі, напевно, немає", – сказав бізнесмен.
Також він додав, що країни ЄС ще не повністю готові до впровадження біометану для цукрового виробництва через відсутність єдиного реєстру біометану.
Нагадаємо:
У 2025 році Україна експортувала 463,7 тис. тонн цукру на суму 222 млн дол.
Також восени 2025 року ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, зокрема, через надлишок запасів, що виник через зростання експорту з України.
Після цього європейські виробники цукру та цукрових буряків звернулися до європейських інституцій з вимогою запровадити обмеження на імпорт цукру-сирцю для потреб переробних підприємств, зокрема з України.