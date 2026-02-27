Україна вперше виробила “зелений” цукор з використанням біометану

Українська компанія "Галс Агро" почала виробляти сертифікований екологічно чистий цукор за допомогою біометану.

Про це повідомляє Latifundist з посиланням на директора "Галс Агро" Сергія Кравчука.

Біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі.

Цукор, вироблений за його допомогою, відповідає кліматичним регуляціям ЄС. Водночас Кравчук зазначив, що багато виробників цукру в ЄС продовжують використовувати великі обсяги природного газу замість біометану.

"Ми перші, хто в цьому році використав біометан для виробництва цукру. Ми його подали на наш цукровий завод і в нас сьогодні офіційно по сертифікатах є "зелений" цукор, чого в Європі, напевно, немає", – сказав бізнесмен.

Також він додав, що країни ЄС ще не повністю готові до впровадження біометану для цукрового виробництва через відсутність єдиного реєстру біометану.

Нагадаємо:

У 2025 році Україна експортувала 463,7 тис. тонн цукру на суму 222 млн дол.

Також восени 2025 року ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, зокрема, через надлишок запасів, що виник через зростання експорту з України.

Після цього європейські виробники цукру та цукрових буряків звернулися до європейських інституцій з вимогою запровадити обмеження на імпорт цукру-сирцю для потреб переробних підприємств, зокрема з України.