Україна може "випасти" з ТОП-10 провідних експортерів цукру – асоціація

Із початком нового сезону цукроваріння; з 1 вересня, в Україні роботу розпочнуть роботу на два заводи менше, ніж минулого року – 27 цукрових заводів. Вони планують виробити 1,5 млн т продукції.

Про це повідомляє Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».

"Аналітики прогнозують виробництво близько 1,5 млн т цукру в Україні. Це менше на 300 тис. т порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. т", – говориться у повідомленні.

Протягом останніх п'яти років площі під цукровим буряком в Україні залишались стабільними – на рівні 220 тис. га. Однак цьогоріч спостерігається скорочення на 22% проти попереднього року - до 198 тис. га.

Найбільше цукрових буряків традиційно вирощують у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській областях.

"За прогнозами аналітиків асоціації, експорт цукру в сезоні 2024/2025 МР складе 580 тис. т, або близько 32% від виробленого в країні цукру аналогічно до 2022/2023 МР. Ймовірно, своє 10-те місце в списку провідних експортерів Україна втратить, але у топ-15 світових експортерів все ж залишиться", – говориться у повідомленні.

Наступного маркетингового року очікується профіцит цукру до 5 млн т, однак світові запаси залишаються на 9-річному мінімумі. За даними World Market Prices, навіть в урожайні роки ціни на цукор залишаються високими або зростають.

Як повідомлялось, Україна у 2024/2025 маркетингового року (МР) експортувала 494 тис. тонн цукру, з яких лише 10% поставлено до країн Євросоюзу.