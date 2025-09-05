В Україні почали збирати цукрові буряки: перші обсяги

Аграрії Вінницької і Черкаської областей почали збирати цукрові буряки.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

За даними відомства, накопано вже 36,4 тис. тонн солодких коренів на площі 0,9 тис. га.

Крім того, в Україні вже зібрано 28 768,4 тис. тонн зернових культур на площі 6 932,7 тис. га з 62% площ, засіяних цими культурами.

Зокрема:

Пшениці – зібрано 22 048,3 тис. тонн на площі 5 006,8 тис. га.

Ячменю – зібрано 5 290,5 тис. тонн на площі 1 344,8 тис. га.

Гороху – зібрано 610,1 тис. тонн на площі 265,7 тис. га.

Інших зернових і зернобобових зібрано 781,1 тис. тонн на площі 291,7 тис. га.

За інформацією міністерства, серед лідерів, зокрема:

Одеська область – зібрано 3 448,3 тис. тонн з площі 1 088,4 тис. га.

Вінницька область – зібрано 2 394,1 тис. тонн з площі 427,8 тис. га.

Кіровоградська область – зібрано 2 208,2 тис. тонн з площі 535 тис. га

Хмельницька – зібрано 2 102,3 тис. тонн з площі 299,8 тис. га.

Ріпаку вже зібрано 3 246,4 тис. тонн на площі 1 274,3 тис. га. Сої – 135,2 тис. тонн на площі 84,9 тис. га. Соняшнику – 208,1 тис. тонн на площі 154,2 тис. га.

Читайте також: Аграрії фіксують падіння врожайності зерна. Випадковість чи тренд?

Нагадаємо:

Станом на 29 серпня в Україні було зібрано 28 370,6 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових на 6 887,6 тис. га – 61% площ, засіяних цими культурами.