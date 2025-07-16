Виробництво та збут ліків в РФ: Нацполіція викрила масштабну фармацевтичну схему за участі Жеваго

Національна поліція викрила багаторівневу злочинну схему, яку контролював український бізнесмен, який зараз знаходиться під санкціями РНБО.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Як повідомляють джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про олігарха Костянтина Жеваго.

За даними поліції, до злочинної організації увійшли керівник української фармацевтичної корпорації, фінансові менеджери, особи, відповідальні за експорт фармакопейних зразків, керівник представництва РФ, посадовці підконтрольних медичних компаній двох країн та дистриб’ютори.

Лідер, маючи повний контроль над структурою компаній, особисто визначав учасників злочинної групи, координував їхні дії та розподіляв між ними ролі.

Зловмисники налагодили "схему" отримання фармакопейних зразків, які є еталонами для контролю якості українських лікарських засобів. Без їхньої наявності виробництво та продаж вітчизняних медпрепаратів в росії був би неможливим, зазначають правоохоронці.

Іще до початку повномасштабного вторгнення, службові особи української фармкомпанії передали російським виробникам повний пакет документації, необхідної для виготовлення українських ліків. Після отримання дозволів дві фармацевтичні російські фабрики змогли виготовляти й продавати медпрепаратів для лікування серцево-судинних, неврологічних, урологічних та інших захворювань без українського втручання.

За умови організатора російські фармвиробники зобовʼязувалися продовжувати наносити логотип української корпорації на упаковки виготовлених у рф ліків. Досі у документації походження продукції зазначається країна-виробник – Україна.

Як повідомляє поліція, після запровадженої у 2022 році заборони на експорт лікарських засобів, український бізнесмен створив підконтрольну компанію-нерезидента за кордоном. Саме через неї росіяни отримували необхідну документацію та зразки якості препаратів. Для цього бізнесмен залучив у спільники комерційного директора підприємства, що є офіційним дистриб’ютором Державної фармакопеї України, та його дружину, до обовʼязків яких входило отримання й передача еталонних зразків до іноземної фірми-"прокладки".

Організатор особисто контролював передачу прав і виробничих технологій українських компаній. Як наслідок, низка медичних препаратів торгових марок українських компаній стали офіційно зареєстрованими у рф, зазначають правоохоронці.

Зловмисники продовжували поновлювати права власності й у 2023–2024 роках. Це стало можливим після того, як українська сторона офіційно відмовилося від авторських прав на продукцію, яку виготовляли на території рф.

В поліції наголосили, що ліки з маркуванням українського концерну російські медики широко застосовують для лікування окупантів.

За даними правоохоронних органів, з початку 2022 по перший квартал 2024 років продаж ліків, вироблених в росії за українськими технологіями й стандартами, приніс бюджету країни-агресора понад 100 млн рублів податкових надходжень.

Загальна сума прибутку російського підприємства, що контролюється українським олігархом, за цей час, склала щонайменше 892 мільйони рублів, а це – понад 420 млн грн.

ідеру злочинної організації та вісьмом його спільникам оголосили підозру.

Наразі тривають подальші заходи для встановлення всіх причетних осіб, документування джерел прибутку від незаконної діяльності та арешт корпоративних прав і активів підсанкційного бізнесу на користь держави. Максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі.

Нацполіція повідомляє, що л

Нагадаємо:

В травні АРМА розпочало конкурси з відбору управителів та оцінювачів для комплексу арештованих активів олігарха Жеваго. В цей перелік входять корпоративні права 28 юридичних осіб, 7 спиртових заводів, 121 об’єкт нерухомого майна, 99 транспортних засобів.