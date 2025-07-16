Производство и сбыт лекарств в РФ: Нацполиция разоблачила масштабную фармацевтическую схему с участием Жеваго

Национальная полиция разоблачила многоуровневую преступную схему, которую контролировал украинский бизнесмен, который сейчас находится под санкциями СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщают источники УП в правоохранительных органах, речь идет об олигархе Константине Жеваго.

По данным полиции, в преступную организацию вошли руководитель украинской фармацевтической корпорации, финансовые менеджеры, лица, ответственные за экспорт фармакопейных образцов, руководитель представительства РФ, должностные лица подконтрольных медицинских компаний двух стран и дистрибьюторы.

Лидер, имея полный контроль над структурой компаний, лично определял участников преступной группы, координировал их действия и распределял между ними роли.

Злоумышленники наладили "схему" получения фармакопейных образцов, которые являются эталонами для контроля качества украинских лекарственных средств. Без их наличия производство и продажа отечественных медпрепаратов в России была бы невозможна, отмечают правоохранители.

Еще до начала полномасштабного вторжения, должностные лица украинской фармкомпании передали российским производителям полный пакет документации, необходимой для изготовления украинских лекарств. После получения разрешений две фармацевтические российские фабрики смогли изготавливать и продавать медпрепараты для лечения сердечно-сосудистых, неврологических, урологических и других заболеваний без украинского вмешательства.

При условии организатора российские фармпроизводители обязывались продолжать наносить логотип украинской корпорации на упаковки изготовленных в РФ лекарств. До сих пор в документации происхождения продукции указывается страна-производитель - Украина.

Как сообщает полиция, после введенного в 2022 году запрета на экспорт лекарственных средств, украинский бизнесмен создал подконтрольную компанию-нерезидента за рубежом. Именно через нее россияне получали необходимую документацию и образцы качества препаратов. Для этого бизнесмен привлек в сообщники коммерческого директора предприятия, являющегося официальным дистрибьютором Государственной фармакопеи Украины, и его жену, в обязанности которых входило получение и передача эталонных образцов в иностранную фирму-"прокладку".

Организатор лично контролировал передачу прав и производственных технологий украинских компаний. Как следствие, ряд медицинских препаратов торговых марок украинских компаний стали официально зарегистрированными в РФ, отмечают правоохранители.

Злоумышленники продолжали возобновлять права собственности и в 2023-2024 годах. Это стало возможным после того, как украинская сторона официально отказалась от авторских прав на продукцию, которую изготавливали на территории РФ.

В полиции отметили, чтолекарства с маркировкой украинского концерна российские медики широко применяют для лечения оккупантов.

По данным правоохранительных органов, с начала 2022 по первый квартал 2024 года продажа лекарств, произведенных в России по украинским технологиям и стандартам, принесла бюджету страны-агрессора более 100 млн рублей налоговых поступлений.

Общая сумма прибыли российского предприятия, контролируемого украинским олигархом, за это время, составила не менее 892 миллиона рублей, а это - более 420 млн грн.

лидеру преступной организации и восьми его сообщникам объявили подозрение.

Сейчас продолжаются дальнейшие мероприятия для установления всех причастных лиц, документирование источников прибыли от незаконной деятельности и арест корпоративных прав и активов подсанкционного бизнеса в пользу государства. Максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы.

Нацполиция сообщает, что

Напомним:

В мае АРМА начало конкурсы по отбору управляющих и оценщиков для комплекса арестованных активов олигарха Жеваго. В этот перечень входят корпоративные права 28 юридических лиц, 7 спиртовых заводов, 121 объект недвижимого имущества, 99 транспортных средств.