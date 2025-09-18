"Вінницяпобутхім": переможець аукціону вже сплатив державі всю суму

Переможець аукціону з приватизації "Вінницяпобутхім" ТОВ "АФІНА-ГРУП" вже сплатив державі 608,1 млн грн.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

"Переможцем торгів стало ТОВ "АФІНА-ГРУП". Це означає, що націоналізований актив, який раніше належав підсанкційному російському олігарху, повертається до активного економічного життя з користю для нашої держави", – написав ФДМУ у Facebook.

"За підсумками аукціону з приватизації акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" держава отримала 608,1 млн грн, що вдвічі перевищує стартову ціну, зазначено у повідомленні. Кошти вже надійшли до бюджету і будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії – на відновлення країни", – говориться у повідомленні..

"Це подвійна перемога для держави: ми позбавляємось впливу країни-агресора та одночасно отримуємо понад 600 мільйонів гривень, які вже надійшли до бюджету і працюватимуть на відновлення країни", – наголосила в. о. голови Фонду держмайна України Іванна Смачило.

"Приватизація показує, що навіть у складних умовах війни ми можемо залучати інвестиції, зберігати робочі місця та створювати нові можливості для розвитку бізнесу й економіки загалом", – додала вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося про те, що за результатом аукціону з продажу 100% акцій підприємства "Вінницяпобутхім": переможець запропонував суму 608 млн грн, що вдвічі перевищує стартову ставку.

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії "Крайтекс-Сервіс" із групи Afina Руслана Шостака та Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з "Ушастий нянь" на "Вухастик".

Вищий антикорупційний суд у 2024 році задовольнив позовну заяву про стягнення в дохід держави заводу "Вінницяпобутхім".

Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації націоналізовану компанію "Вінницяпобутхім", яка раніше належала російській "Невській косметиці" (власник – Володимир Плесовських).

АРМА передало конфісковані у росіян активи заводу "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна України для подальшої приватизації.

У травні 2025 року, Кабінет міністрів затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім".