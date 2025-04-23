АРМА передало на приватизацію завод побутової хімії

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало конфісковані у росіян активи заводу "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна України для подальшої приватизації.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Нацагентство та ТОВ "Крайтекс-Сервіс" підписано додатковий договір про припинення управління активами компанії.

За час управління активом до держбюджету надійшло майже 100 млн грн.

Підприємство, на якому виробляють дитячу косметику та побутову хімію під торговельними марками "Вухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс", Pride, Polar Shine, хочуть продати не менш ніж за не менш ніж 288 млн грн

Нагадаємо:

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії "Крайтекс-Сервіс" із групи Afina Руслана Шостака та Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з "Ушастий нянь" на "Вухастик".

Вищий антикорупційний суд у 2024 році задовольнив позовну заяву про стягнення в дохід держави заводу "Вінницяпобутхім".

Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації націоналізовану компанію "Вінницяпобутхім", яка раніше належала російській "Невській косметиці" (власник – Володимир Плесовських).