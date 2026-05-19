У Німеччині приватизують колишнього топклієнта російського "Газпрому"

Німецька енергетична компанія Uniper, яка до 2022 року була найбільшим клієнтом Газпрому в Європі, перейде у приватну власність.

Про це пише Handelsblatt.

Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році та скорочення поставок російського газу до ЄС, компанія опинилася на межі краху. Тоді федеральний уряд націоналізвав її та надав допомогу на суму близько 13,5 млрд євро через додаткові емісії акцій.

Зараз Німеччині належить 99% акцій компанії. Відповідно до вимог ЄС, до кінця 2028 року країна повинна скоротити цю частку до 25%+1 акції.

Компанії, зацікавлені в придбанні частки в Uniper, зможуть подавати заявки до Міністерства фінансів Німеччини до 12 червня. Паралельно уряд Німеччини планує просувати можливе IPO Uniper.

Держава продаватиме свої акції або безпосередньо інвесторам, або через біржу, або поєднає обидва варіанти.

Наразі ринкова капіталізація Uniper становить близько 18 млрд євро. Ця сума не є репрезентативною, бо у вільному обігу на біржі перебуває менш ніж 1% акцій компанії.

Під час продажу компанію можуть оцінити в суму менше мільярда євро.

Нагадаємо:

Uniper у серпні 2025 року стала першою серед європейських постачальників, яка змогла отримати компенсацію від "Газпрому" за скорочення постачання газу.