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Уряд включив "Вінницяпобутхім" до списку об'єктів великої приватизації

14 лютого, 16:55
Уряд включив Вінницяпобутхім до списку об'єктів великої приватизації
НБУ

Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації націоналізовану компанію "Вінницяпобутхім", яка раніше належала російській "Невській косметиці".

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Як розповів народний депутат Олексій Гончаренко, "Вінницяпобутхім" виставлять на торги у травні 2025 року. Очікувана ціна – не менше 288 млн грн.

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії "Крайтекс-Сервіс" із групи Afina Руслана Шостака та Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з "Ушастий нянь" на "Вухастик".

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд 24 липня задовольнив позовну заяву про стягнення в дохід держави заводу "Вінницяпобутхім".

У грудні 2024 року 100% "Вінницяпобутхім" передали до управління Фонду держмайна.

приватизація

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