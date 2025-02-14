Уряд включив "Вінницяпобутхім" до списку об'єктів великої приватизації

Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації націоналізовану компанію "Вінницяпобутхім", яка раніше належала російській "Невській косметиці".

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Як розповів народний депутат Олексій Гончаренко, "Вінницяпобутхім" виставлять на торги у травні 2025 року. Очікувана ціна – не менше 288 млн грн.

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії "Крайтекс-Сервіс" із групи Afina Руслана Шостака та Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з "Ушастий нянь" на "Вухастик".

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд 24 липня задовольнив позовну заяву про стягнення в дохід держави заводу "Вінницяпобутхім".

У грудні 2024 року 100% "Вінницяпобутхім" передали до управління Фонду держмайна.