З російських рук в українські: співвласники Varus купили "Вінницяпобутхім" вдвічі дорожче

Відбувся аукціон з продажу 100% акцій підприємства "Вінницяпобутхім": переможець аукціону запропонував суму 608 млн грн, що вдвічі перевищує стартову ставку.

Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Підприємство, яке раніше належало російському олігарху і було конфісковане за рішенням суду, отримає нового власника", - повідомила вона.

Новий власник зобов’язався зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати права працівників.

За даними Prozorro.Продажі, переможцем аукціону стала "АФІНА - ГРУП". Бенефіціари компанії – співвласники ритейл-мереж Varus та Eva Руслан Шостак і Валерій Кіптик.

Нагадаємо:

Після початку повномасштабної російської агресії підприємство спочатку заарештували, а потім передали в управління компанії "Крайтекс-Сервіс" із групи Afina Руслана Шостака та Валерія Кіптика. Новий управитель українізував головний бренд підприємства, перейменувавши його з "Ушастий нянь" на "Вухастик".

Вищий антикорупційний суд у 2024 році задовольнив позовну заяву про стягнення в дохід держави заводу "Вінницяпобутхім".

Кабінет міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації націоналізовану компанію "Вінницяпобутхім", яка раніше належала російській "Невській косметиці" (власник – Володимир Плесовських).

АРМА передало конфісковані у росіян активи заводу "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна України для подальшої приватизації.

У травні 2025 року, Кабінет міністрів затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім".