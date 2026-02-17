Відомий "танкер-підсанкційник" Nika Spirit перепродають

Танкер Nika Spirit, який раніше ходив під російським прапором і був за порушення заарештований в Україні та переданий АРМА, тепер перепродують.

Про це пише "Інтент".

"Компанія "Альфа Груп 77" вирішила продати арештоване в порту Ізмаїла судно Nika Spirit, придбане минулого року на аукціоні – нова стартова ціна лота перевищує 12 мільйонів гривень", – пише видання.

"Саме це судно використовували у листопаді 2018 року для блокування Керченської протоки під час захоплення російськими військовими українських моряків та кораблів ВМС України", – зазначено у публікації.

Згідно з інформацією на електронному майданчику Прозорро.Продажі, аукціон проходитиме у форматі трираундового англійського торгу та запланований на 5 березня.

Нагадаємо, що раніше судно перебувало в управлінні Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та було реалізоване навесні 2025 року на відкритому електронному аукціоні.

9 травня 2025 року переможець торгів – ТОВ "Альфа Груп 77" перерахувало у повному обсязі кошти за придбаний актив у сумі 6 425 000 гривень на рахунок АРМА. 10 червня ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва арешт на придбаний актив скасували.

Представник компанії-переможця у судовому порядку 30 липня зумів добитися скасування арешту з вилучених під час обшуку документів судна. Ці документи містять важливі технічні параметри та інформацію, необхідну для будь-якого використання судна.

Зокрема, для переміщення судна до місця утилізації або використання його як ємності на місці зберігання, необхідно отримати дозволи на перехід через Сулінський канал та вздовж берегової лінії, а також, визначити лоцманський склад та необхідну потужність буксирів.

Згідно зі звітом незалежного оцінювача, приблизна вартість відновлення потребує щонайменше 20 мільйонів гривень інвестицій. Актив тоді попередньо оцінили у 2,4 мільйона гривень.

Раніше відзначалося, що за нинішніх умов пошук управителя та подальше управління заарештованими суднами ускладнене у тому числі через проблемами із подальшим управлінням такими активами.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів знову оголосило конкурс на реалізацію судна ANKA, яке раніше перевозило викрадене українське зерно.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Державна прикордонна служби в Чорному морі затримано іноземне судно, яке незаконно перевозило до третіх країн українську агропродукцію, викрадену з тимчасово окупованої території.

Судно використовуапи для продажу у треті країни награбованого українського зерна. Наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.

Нацагентство повідомляло про зняття арешту із судна Nika Spirit, яке раніше було передано в управління АРМА у межах кримінального провадження.

За результатами конкурентних торгів актив було реалізовано за 6,4 мільйона гривень. Новим власником активу стала українська компанія, яка придбала судно в рамках законної та публічної процедури реалізації.

Тож, суд визнав, що актив втратив зв'язок із предметом кримінального провадження та набув нового правового статусу — комерційної власності.

Суд арештував російський танкер "NEYMA", який до того блокував прохід українських військових кораблів у Керченській протоці, влітку 2019 року. Це призвело до захоплення 24 моряків і трьох суден ВМС України російськими прикордонниками.