Rheinmetall заявляє, що війна в Ірані підтверджує її плани виробляти більше ракет

6 березня, 13:00
Німецька оборонна компанія Rheinmetall заявила, що війна в Ірані підтверджує її плани щодо якнайшвидшого розширення виробництва ракет, щоб задовольнити швидко зростаючий попит.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія вважає, що вона має ідеальне положення для того, щоб відігравати ключову роль як промисловий партнер у виробництві ракет і комплектуючих, повідомила Rheinmetall у відповіді на запит Reuters.

Нові виробничі потужності для ракет і ракетних двигунів планується побудувати на заводі в Унтерлюссі (Німеччина), який, як очікується, буде завершений у першому кварталі 2027 року, а також на заводі в іспанському місті Бургос.

Rheinmetall заявила, що її ініціативи є відповіддю на обмежені виробничі потужності в західному світі.

Нагадаємо:

Німецький виробник озброєння Rheinmetall побудує завод з виробництва артилерійських снарядів у Латвії.

