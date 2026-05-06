За два дні росіяни атакували відділення "Укрпошти" в трьох областях

За 2 дні було знищено одне і суттєво пошкоджено ворогом ще два відділення "Укрпошти".

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Зокрема, у Херсоні після серії ударів будівля повністю вигоріла. На момент атаки всередині було близько 100 посилок.

"Вартість кожної ми компенсуємо власникам. Поки ми оцінюємо збитки та оформлюємо документи, мешканців району обслуговуватимуть найближчі працюючі відділення Херсона", – поінформував Смілянський.

Водночас, за його словами, у Шостці на Сумщині через нічну атаку вибито 8 вітражів та 7 вікон. Проте вже до світанку команда навела лад на території: прибрали, підлатали пошкоджений фасад. Станом на 5 травня роботу відновлено.

Крім того, у відділенні "Укрпошти" у Сновську на Чернігівщині вибиті вікна, пошкоджені стіни. Команда вчасно перейшла в укриття, тож усі цілі. Станом на вечір 5 травня там ліквідували наслідки.

"Укрпошта" у січні-березні 2026 року отримала 204,8 млн грн чистого збитку, що на 1,1 млн грн більше аналогічного показника за минулий рік.