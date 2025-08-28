РФ атакою по Києву пошкодила будівлю медичного закладу

В ніч на 28 серпня РФ під час масованого обстрілу Києва пошкодила будівлю медичного центру "Добробут".

Про це повідомляє пресслужба медичної служби.

Центр на Антоновича відкрився лише чотири місяці тому, але через удар уламки пошкодили вікна, стелі та частину обладнання. Жоден працівник не постраждав.

Наразі команда «Добробуту» оцінює масштаби руйнувань та працює над відновленням роботу. Про відновлення прийому пацієнтів повідомлять додатково.

Нагадаємо:

У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по території України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування, загалом - 629 засобами повітряного нападу, ППО знешкодила 589 із них.

Десятеро людей, серед яких дитина, загинули і десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня.

Унаслідок масованого обстрілу РФ Києва постраждали дві будівлі Головного управління ДПС у столиці.

Під час масованого обстрілу столиці РФ завдала пошкоджень будівлям, де розташовано головні офіси Банку Кредит Дніпро та ОТП Банк.