Видатки держбюджету за сім місяців на 20,1% більші за минулорічні

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – липень 2025 року становили 1,4 млрд грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

У липні було витрачено 185,7 млрд грн.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 860,6 млрд грн, у тому числі у липні – 126 млрд грн. Це на 39,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – липень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 152,7 млрд грн, або на 21,6%).

Ще 297,1 млрд грн пішли на оплату використання товарів і послуг (у липні – 40,5 млрд грн) або 13,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів.

"Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг", говориться у повідомленні.

Також Мінфін говорить про перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Ще 355,2 млрд грн перерахували на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у липні – 41,7 млрд грн) або 16,4% від загального обсягу видатків, що на 26,7 млрд грн або на 8,1% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Кошти були спрямовані, зокрема, на трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей.

Крім того – на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

281,6 млрд грн – це субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у липні – 42,6 млрд грн) або 13% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України і забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

198,5 млрд грн використали на обслуговування державного боргу (у липні – 18,6 млрд грн) або 9,1% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 43,6 млрд грн, або на 28,1%).

Ще 112,7 млрд грн склали трансферти місцевим бюджетам (у липні – 10,7 млрд грн) або 5,2% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 7,8 млрд грн, або на 7,4%).

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.

У рамках Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine Україна отримала від країн G7 $18,8 млрд, а до кінця року має отримати $39 млрд.

У липні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 162,9 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.



