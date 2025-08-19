Расходы госбюджета за семь месяцев на 20,1% больше прошлогодних

Расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за январь - июль 2025 года составили 1,4 млрд грн, или 62,5% от всех расходов общего фонда.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В июле было потрачено 185,7 млрд грн.

В структуре расходов по экономической классификации больше всего направлено на оплату труда с начислениями - 860,6 млрд грн, в том числе в июле - 126 млрд грн. Это на 39,6% от общего объема расходов, потраченных за январь - июль 2025 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 152,7 млрд грн, или на 21,6%).

Еще 297,1 млрд грн пошли на оплату использования товаров и услуг (в июле - 40,5 млрд грн) или 13,7% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на поддержку Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов.

"Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг", говорится в сообщении.

Также Минфин говорит о перечислении Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Еще 355,2 млрд грн перечислили на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в июле - 41,7 млрд грн) или 16,4% от общего объема расходов, что на 26,7 млрд грн или на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства были направлены, в частности, на трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей.

Кроме того - на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

281,6 млрд грн - это субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в июле - 42,6 млрд грн) или 13% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины и обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства.

198,5 млрд грн использовали на обслуживание государственного долга (в июле - 18,6 млрд грн) или 9,1% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 43,6 млрд грн, или на 28,1%).

Еще 112,7 млрд грн составили трансферты местным бюджетам (в июле - 10,7 млрд грн) или 5,2% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 7,8 млрд грн, или на 7,4%).