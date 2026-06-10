На дорогах Волині планують встановити антидронові сітки

У Шацькій громаді, яка межує із Білоруссю, на окремих ділянках доріг планують встановити антидронові сітки.

Про це пише zaxid.net

Це один із заходів для посилення безпеки прикордонних територій, повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

За його словами, ризики з боку сусідньої держави зберігаються, тому область продовжує системно посилювати оборонні заходи.

Він нагадав, що підготовка оборонних рубежів на Волині розпочалася ще до повномасштабного вторгнення.

Нині в області облаштовані інженерні загородження та укріплені позиції, а також впроваджуються нові елементи безпеки.

Зокрема, йдеться про встановлення антидронових сіток для фізичного перехоплення або заплутування безпілотників на визначених ділянках доріг у Шацькій громаді.

Нагадаємо:

До кінця року в Україні планується облаштувати 4000 км антидронового захисту автомобільних доріг, на антидронові сітки з бюджету виділили додаткові 1,6 мільярда гривень.