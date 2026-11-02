Від початку повномасштабної війни в Україні збудували десять олійних заводів – "Укроліяпром"

Від початку повномасштабної війни в Україні збудували десять олійних заводів однак наявні потужності підприємств завантажені не повністю.

Про це пише Latifundist.com.

В Україні за час повномасштабної війни збудували 10 олійних заводів, розповів генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук

"Я ніколи в житті не вірив, що за ці роки під час воєнного стану хтось в Україні буде будувати заводи", — зазначив він.

За його словами, олійно-жирова галузь є однією з небагатьох в Україні, яка здатна забезпечувати будівництво комплексних переробних заводів обладнанням вітчизняного виробництва.

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Водночас наявні потужності підприємств завантажені не повністю. За даними асоціації, торік українські заводи переробили 14 млн т соняшнику, що становило 68% їхніх переробних потужностей.

Однією з проблем галузі залишається логістика готової продукції. Через труднощі з відвантаженням на окремих підприємствах накопичуються значні обсяги шроту. За тривалого зберігання він може пліснявіти та втрачати якість.

Щоб розв'язати проблему, Капшук пропонує формувати змішані залізничні маршрути, які дозволять одночасно перевозити олію та шрот.

Нагадаємо:

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