Атаки РФ обвалили продажі олії українського агрогіганта

Агрохолдинг Kernel у липні-вересні 2026 року скоротив продажі олії на 48% через перебої з відвантаженнями внаслідок російських атак на чорноморські порти.

Про це йдеться в операційному звіті Kernel.

Експорт зерна за цей період скоротився на 54%, до 574 тисяч тонн. Частину вантажів компанія переспрямувала через дунайські порти та західний сухопутний кордон.

Перевалка через експортні термінали групи впала на 59%, до 742 тисяч тонн.

Водночас обсяг переробки олійних майже не змінився порівняно з минулим роком і становив 564 тисячі тонн. На соняшник припало 59%, решту становили соя та ріпак.

Порівняно з попереднім кварталом переробка знизилася на 13% через заплановану місячну зупинку заводів перед новим сезоном. Продажі олії за квартал скоротилися на 52%, експорт зерна на 71%.

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Нагадаємо:

У липні 2026 року Kernel призупинив роботу терміналів у Чорноморську після російських атак. Удари пошкодили обладнання, електромережі, зернові силоси та резервуари для олії.