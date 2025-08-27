На Тернопільщині почали будувати завод з рафінації олії
На території індустріального парку "Chortkiv-West" в Тернопільській області почалось будівництво заводу з рафінації рослинних олій.
Про це повідомив голова міста Чортків Володимир Шматько, пише Elevatorist.com.
"Нарешті почали будівництво першого промислового підприємства в нашому індустріальному парку "Chortkiv-West". Шість років праці команди, ковід, велика війна, але інвестори обрали Чортків", — зазначив міський голова.
"Компанією-забудовником виступає ТОВ "А.В. Експорт Імпорт" За планом проєкту перший етап будівництва у 2025 році передбачає зведення цеху рафінації та дезодорації соняшникової олії потужністю 50 т/добу", – говориться у повідомленні.
В 2026 році планується реалізація другого етапу — будівництво цеху розливу олії потужністю 54 тис. пляшок/добу.
Третій етап в 2028 році передбачає будівництво цеху приймання та переробки насіння соняшнику потужністю 150 т/добу.
Нагадаємо:
Уряд зареєстрував шість нових індустріальних парків у Черкаській, Кіровоградській, Волинській, Тернопільській, Одеській та Вінницькій областях, які створять 5100 нових робочих місць.
Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області почав роботу новий завод з виробництва овочевих консерв, соління та напівфабрикатів з вакуумованих овочів.