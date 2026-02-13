Від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.

Про це повідомляє "Укрпошта".

"Росія системно атакує поштові маршрути, передусім там, де автомобіль із логотипом пошти залишається для людей єдиним способом отримати пенсії, ліки, соціальні виплати й посилки", – говориться у повідомленні.

"Удар по машині пошти тут – не про техніку. Це спроба зупинити життя біля лінії фронту", – переконані в "Укрпошті".

В епіцентрі атак – пересувні відділення, відомі як "пошта на колесах". Від початку "великої війни" під обстріли потрапили вже 103 такі екіпажі, а всього – 137 автомобілів компанії.

Лише у 2025 році росія атакувала 21 пересувне відділення "Укрпошти" – цивільний транспорт без жодного військового призначення.

Найбільше авто (включно пересувними відділеннями) за всі роки повномасштабної війни ворог пошкодив у таких областях: Чернігівська – 29, Дніпропетровська – 24, Херсонська – 25, Сумська – 18 і Донецька – 13.

"Новий рік не змінив тактики терористичних атак. Уже в перші тижні січня російські війська двічі поцілили в поштові екіпажі на Сумщині та Херсонщині. Люди вціліли. Автівки – ні. І кожен наступний виїзд на маршрут залишається роботою під постійною загрозою повторного удару", – говориться у повідомленні.

Наприкінці 2025 року Укрпошта отримала 160 нових автомобілів MAN та Iveco, частково компенсувавши втрати автопарку. Завдяки роботі команд і перебудові маршрутів сьогодні 95–98% посилок доставляються вчасно навіть у регіонах, де маршрут може змінитися будь-якої миті, зазначають в "Укрпошті".

