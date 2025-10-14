"Укрпошта" запускає мережу поштоматів: де з’являться перші

"Укрпошта" запускає власну мережу поштоматів. Перші сто одиниць будуть встановлені вже цього року.

Про це "Укрпошта" повідомила у Facebook.

"Перші 100 одиниць встановимо вже цього року — 70 у Києві та 30 в Одесі", – говориться у повідомленні.

"Усе це спільно з українським виробником Modern Expo, який і виграв тендер", – повідомляє "Укрпошта".

"Що важливо — поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі (без світла й звʼязку)", – говориться у повідомленні.

Відтак отримати посилку можна буде як за ПІН-кодом, так і через оновлений застосунок Укрпошта 2.0 (він уже є в App Store та Google Play).

"Це лише початок. Уже наступного року поштомати з’являться по всій Україні", – додали в "Укрпошті".

