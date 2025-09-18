"Укрпошта" оновлює автопарк: до кінця року отримає 160 нових автівок

"Укрпошта" оновлює автопарк 160 новими авто MAN та Iveco, які отримає до кінця року, завдяки партнерам з ЄБРР.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він зазначив, що у 2016 році середній вік автопарку компанії становив 17–18 років, наразі ці авто розпродають на аукціонах. Середній вік автопарку після передачі нової партії автівок становитиме лише 5 років.

До кінця 2025 року парк поповниться 160 новими авто:

☛ 100 MAN (5 тонн) — для міжобласних перевезень, які відновлюють логістичні зв’язки між пошкодженими війною транспортними вузлами;

☛ 60 Iveco (20 тонн) — для великих міжрегіональних перевезень. Перші 11 машин уже працюють на маршрутах, доставляючи гуманітарні та комерційні вантажі туди, де вони найбільше потрібні, зазначає Смілянський.

"Це продовження масштабного оновлення, яке стартувало торік: тоді Укрпошта отримала 250 Citroën Jumper. Завдяки їхній маневреності компанія оптимізувала маршрути та зменшила час доставки, а також компенсувала частину втрачених авто через обстріли на прифронтових територіях", – інформує гендиректор.

За його словами, частина цих авто перетворилася на пересувні відділення, що працюють у прифронтових громадах, де стаціонарні офіси зруйновані або небезпечно функціонувати.

Нагадаємо:

У кінці квітня 2024 року "Укрпошта" виставила на продаж у системі Prozorro.Продажі 531 свій автомобіль, здебільшого 90-х та 2000-х років, щоб зібрати кошти на оновлення автопарку.

На перших аукціонах "Укрпошта отримало 3,28 млн грн, що на 60% більше стартової ціни.

У травні 2024-го АТ "Укрпошта" провело у системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів, на яких продала 322 автомобілі на понад 3,88 млн гривень.