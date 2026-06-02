Приховані 13 мільйонів гривень: на Дніпропетровщині депутатці вручили підозру

Слобожанська окружна прокуратура повідомила про підозру у недостовірному декларуванні на понад 13,2 млн грн депутатці селищної ради на Дніпропетровщині

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Депутатці селищної ради на Дніпропетровщині повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні. За даними слідства, у декларації за 2023 рік вона не вказала дві квартири, 2 млн грн витрат на їх придбання, 6,2 млн грн на рахунках та 4,5 млн грн позики від родичів", – говориться у повідомленні.

Крім того, посадовиця вказала недостовірні відомості про власні доходи на понад 345 тис. грн.

Під час перевірки також встановлено, що посадовиця набула у власність автомобіль Porsche Cayenne за 3 тис. грн. Це в 9 разів менше за ціну, яку сплатив за нього попередній власник, придбавши його лише за декілька місяців до продажу депутатці.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагадаємо:

Верховний Суд підтвердив законність стягнення авто за 3,3 мільйона гривень з чиновника Мін'юсту, яке придбала донька посадовця в його інтересах.

Ексдиректору комунального підприємства Харківської міської ради вручили підозру: у декларації він не вказав майно вартістю 4,3 млн грн, оформлене на інших осіб – нерухомість та автомобілі Porsche і Mercedes.

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи вартістю майже 20 мільйонів гривень депутата Київської міської ради і його дружини.

Раніше суд визнав необґрунтованими активи чиновника Державної міграційної служби на понад 7,3 млн грн, який купив торговельний центр, але не зміг довести, що зробив це за легально отримані кошти.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суду, якими визнано необґрунтованими активи понад на п'ять мільйонів гривень посадовця Державної міграційної служби, їх стягують в дохід держави.