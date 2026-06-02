Гетманцев відреагував на позов Борнякова і хоче залучити до справи Офіс генпрокурора

Голова податкового комітету Данило Гетманцев відреагував на позов Олександра Борнякова і заявив, що хоче перетворити судовий процес на публічний розгляд питань, пов'язаних із гральним ринком, еАкцизом та цифровими реформами.

Про це йдеться у заяві голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

У своїй реакції Гетманцев заявив, що вітає судовий процес і вважає його можливістю публічно обговорити питання, пов'язані з цифровими реформами, гральним ринком, запуском Державної системи онлайн-моніторингу, лотерейним ринком, блокуванням нелегальних гральних сайтів, еАкцизом, Sense Bank та іншими темами.

Нардеп також заявив, що наполягатиме на залученні до процесу інших представників команди цифрової трансформації, зокрема Михайла Федорова та Олександра Новікова. Крім того, він повідомив про намір ініціювати залучення Офісу Генерального прокурора.

За словами Гетманцева, це дозволить у правовому полі отримати чіткі відповіді на питання, які давно турбують українське суспільство та коштують державному бюджету мільярдних втрат.

Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков подав позов до народного депутата Данила Гетманцева про захист честі, гідності та ділової репутації. Гетманцев через Telegram-канал стверджував, що Борняков причетний до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів, ухилення від надання показань у кримінальних справах та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів.