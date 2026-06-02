Бахматюк сплатить НБУ 1,2 мільярда гривень заборгованості "ВіЕйБі Банку" – рішення Верховного Суду

Касаційний цивільний суд залишив без змін рішення суду першої та апеляційної інстанцій про стягнення з ексвласника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка понад 1,2 мільярда гривень на користь Національного банку.

Про це повідомляє Національний банк України.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду 27 травня 2025 року розглянув касаційну скаргу ексвласника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка.

Він залишив без змін рішення суду першої та апеляційної інстанцій про стягнення з нього як поручителя понад 1,2 млрд грн на користь Нацбанку в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше кредитом рефінансування.

"Ухвалене рішення підтверджує важливість дотримання принципу правової визначеності та того, що процесуальні інструменти не можуть використовуватись як засіб безкінечного відтермінування остаточного вирішення спору", – прокоментував директор юридичного департаменту НБУ Олександр Зима.

За його словами, рішення також підтверджує, "що взяті на себе зобов'язання підлягають виконанню, а права кредитора – ефективному судовому захисту". При чому зобов'язання не втрачають свого значення з плином часу

ПАТ "ВіЕйБі Банк у 2014 році уклав з Національним банком договір про стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. Олег Бахматюк поручився за повернення банком кредитних коштів та уклав з Національним банком договір поруки.

"Отже, він узяв на себе особисті зобов'язання за погашення заборгованості фінансової установи", – наголошують у НБУ.

Оскільки власник банку не виконував взяті на себе зобов'язання за договором поруки, Національний банк звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості з Бахматюка.

Печерський районний суд міста Києва 30 січня 2025 року ухвалив рішення про стягнення з Олега Бахматюка 1,2 млрд грн. Київський апеляційний суд постановою від 28 жовтня 2025 року залишив зазначене рішення без змін.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще п'ять справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива", говориться у повідомленні.

Загальна сума заборгованості, яку Національний банк стягує з Олега Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

Правління НБУ віднесло ПАТ "ВіЕйБі Банк" до категорії неплатоспроможних 20 листопада 2014 року, а 19 березня 2015 року ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку.

