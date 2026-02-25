Рада посилила трудові права військових

Верховна Рада ухвалила закон, який посилює соціальні, трудові та пенсійні права військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

Ідеться про закон, який регулює соціальні, трудові та пенсійні права військовослужбовців та членів їхніх сімей під час проходження різних видів військової служби, зокрема базової, строкової, за призовом під час мобілізації, на особливий період, за контрактом, а також осіб офіцерського складу.

Закон передбачає, зокрема, збереження робочого місця та зарплати. Працівники, яких призвали (направили) на військову службу, зберігають своє місце роботи та посаду на час служби.

За невикористані дні щорічної та додаткової відпустки виплачується компенсація.

Час служби зараховується до стажу роботи, страховий стаж та вислуга років для пенсій і пільг, говориться у законі.

Також закон передбачає матеріальну підтримку сімей – члени родин військовослужбовців мають переважне право на працевлаштування, грошову допомогу при переїзді, оплату лікарняних і одноразову допомогу у разі загибелі чи поранення військовослужбовця.

У законі ідеться про додаткові гарантії для військовослужбовців, звільнених з полону або інтернованих – збереження виплат, матеріальна допомога під час лікування, компенсації за тривалий стаціонарний догляд.

Закон врегульовує порядок надання допомоги при пораненнях та загибелі. Встановлено максимальні розміри одноразових виплат (до 15 млн грн) та порядок їх нарахування для військових і служб цивільного захисту.

"Закон комплексно посилює соціальні гарантії та трудові права військових і членів їх сімей під час воєнного стану та особливих періодів, забезпечуючи їхню фінансову стабільність і захист від втрати роботи", – зазначає пресслужба апарату ВРУ.

