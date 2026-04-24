Уряд пропонує не оподатковувати виплати "єСадок"

Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт, який пропонує не включати до оподатковуваного доходу платника податку виплату "єСадок" у допологовий, післяпологовий період та період догляду за дитиною після її народження.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідний проєкт Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді України як суб'єкт законодавчої ініціативи.

Уряд пропонує змінити статтю Податкового кодексу і не включати до оподатковуваного доходу платника податку суму щомісячної грошової виплати "єСадок".

Законопроект спрямований на створення умов для поєднання батьківства із зайнятістю, пояснює Мельничук. Ідеться про державну підтримку сім'ям з дітьми – щомісячну грошову виплату "єСадок".

Суму щомісячної грошової виплати, яка надається відповідно до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" запропоновано не включати до загального місячного та річного оподатковуваного доходу платника податку.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №13532, яким підвищать виплати сім'ям з дітьми. Зокрема, передбачені 8 тисяч гривень по догляду за дитиною за рахунок коштів місцевого бюджету ("єСадок").

В Україні розпочалися виплати "дитячої допомоги", спецрахунки для отримання яких вже можна відкрити в Ощадбанку.