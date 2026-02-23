Рада напрацьовує механізми передачі землі захисникам України

У Верховній Раді напрацьовують механізми відведення земель державної і комунальної власності учасникам бойових дій та сім'ям загиблих захисників України.

Про це інформує прес-служба апарату Верховної Ради України.

Ідеться про проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення реалізації права учасників бойових дій та сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України при відведенні їм земельних ділянок за рахунок земель державної і комунальної власності.

Наразі відповідний законопроєкт опрацьовується в комітеті з питань аграрної та земельної політики.

Законопроєктом передбачається внести зміни до законодавства щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

Зокрема пропонується встановити, що розмір резервного фонду земель, який утворюється при приватизації зазначених підприємств, має становити до 20 відсотків площі усіх сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій.

Також передачено, що землі із резервного фонду будуть використовуватися виключно на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність учасникам бойових та сім'ям загиблих захисників, надання їх на інші цілі забороняється, відомості про таку заборону вносяться до Державного земельного кадастру.

Інформація про резервний фонд земель буде відображатися на картографічній основі Державного земельного кадастру із зазначенням їх цільового призначення та орієнтовних розмірів та підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах.

Разом з тим, у комітеті обговорили пропозиції щодо внесення зміни до положень про перехідні положення Земельного кодексу України, дозволивши протягом дії воєнного стану безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність учасникам бойових дій з числа " та сім'ям загиблих.

У комітеті відбувається кропітка робота над даним законопроєктом для розгляду в другому читанні, головним пріоритетом якої є законодавчо виважене рішення щодо забезпечення підтримки для українських воїнів, говориться у повідомленні.

