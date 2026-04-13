У Раді зареєстрували законопроєкт, який має здешевити іпотечні кредити

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про сек'юритизацію та облігації з покриттям", який має здешевити кредити та залучити інвестиції в економіку України.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, мета законопроєкту — розширити можливості фінансових установ залучати кошти, створити нові довгострокові фінансові інструменти, здешевити кредити та залучити інвестиції в економіку України.

Сек'юритизація — це фінансова операція, під час якої банк або інша фінансова установа передає інвесторам частину ризику неповернення за своїми фінансовими активами.

Гетманцев наголошує, що це важливий інструмент для розвитку іпотеки. Особливо з урахуванням того, що в Україні понад 4,6 млн ВПО і потреба в житлі залишається критично високою.

"Для масштабного кредитування в рамках Державної програми будівництва доступного житла потрібні стабільні та зрозумілі джерела фінансування — і сек'юритизація може ними стати", – пояснив голова комітету.

Окремо законопроєкт передбачає розвиток облігацій з покриттям. Це інструмент, який дозволяє залучати кошти під забезпечення якісними активами.

Як зазначив Гетманцев, саном на кінець 2024 року ринок облігацій з покриттям у ЄС перевищував 3,3 трлн євро, що демонструє потенціал такого інструменту і для України.

"Це крок до розвитку фінансового ринку, розширення доступу до кредитування та створення умов для економічного відновлення", – написав голова комітету у Телеграм.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2025 році більш як 2300 українців забезпечено житлом у межах державних програм пільгового іпотечного кредитування та низки регіональних житлових програм, за всіма програмами видано кредитів на понад два мільярда гривень.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики.

Також раніше повідомлялося, що для повноцінного запуску системи соціального житла Верховна Рада має ухвалити окремий закон, який визначатиме процедури та алгоритми функціонування фонду соцжитла.