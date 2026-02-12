Уряд запустив низку програм підтримки ветеранів: деталі

Уряд запустив систему підтримки ветеранів у пошуку роботи, опануванні нової професії, розвитку власної справи, житлових рішеннях та в громадах.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Кабмін затвердив державну програму "Ветеран.Робота" на 2026–2027 роки.

За словами Свириденко, вона охоплює професійну адаптацію, перекваліфікацію, супровід працевлаштування, та розвиток кар'єрних можливостей після служби.

"Розвиваємо цифрову платформу "Кар'єра ветерана", де вже понад 65 тисяч вакансій, більше 3 тисяч зареєстрованих ветеранів і майже тисяча роботодавців. Вона допомагає поєднати військовий досвід з цивільними компетенціями і знайти найкращу посаду для ваших знань і навичок", – пояснила вона.

Розширили програму компенсації оренди житла для всіх ветеранів.

Як зазначила очільниця уряду, отримати кошти на покриття оренди житла відтепер можуть:

- захисники і захисниці, які втратили або мають пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях

- ветерани/ветеранки війни з числа ВПО, які не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю.

- особи, яких було позбавлено особистої свободи державою-агресором у зв'язку із захистом України, і які повернулися з полону і житло яких залишилось на окупованій рф території.

Подати заяву можна через структурні підрозділи ветеранської політики або ЦНАП за місцем орендованого житла.

Запустили державну субвенцію громадам на створення ветеранських просторів.

"У 2026 році фінансування отримають 15 громад. Це будуть безбар'єрні центри, де в одному місці ветерани та їхні родини зможуть отримати консультації, послуги й підтримку у поверненні до активного життя у громадах", – зазначила Свириденко.

Запровадили спеціальний статус суб'єкта ветеранського підприємництва, щоб ветерани мали доступ до спеціальних програм фінансової підтримки, грантів, пільгових та інших інструментів розвитку власної справи. Алгоритм отримання статусу додатково повідомить Мінветеранів.

Нагадаємо:

У застосунку "Дія" додали нову послугу для ветеранів та ветеранок – компенсація автоцивілки.