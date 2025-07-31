Компанія Веревського збирається викупити акції міноритаріїв "Кернел"

Kernel Holding S.A. повідомила про запуск процедури sell-out — продажу акцій міноритарними акціонерами мажоритарію — компанії Namsen Limited (володіє 95,06% голосуючих акцій (278,9 млн штук).

Про це пише Latifudist.com, посилаючись на повідомлення на Варшавській фондовій біржі.

"Перед публікацією інформації про sell-out комісія з нагляду за фінансовим сектором у Люксембурзі (CSSF) офіційно внесла Kernel до переліку компаній, які мають акціонера з часткою у власності понад 95%, і щодо яких може застосовуватись процедура sell-out чи squeeze-out", – йдеться у публікації.

Крім того, CSSF опублікувала юридичний висновок, у якому зазначено, що Namsen дійсно володіє понад 95% акцій компанії. "Враховуючи цей юридичний висновок, CSSF не заперечувала проти ініційованого міноритарієм процесу селл-ауту, тим самим визнавши наявність у Намсен 95% акцій Кернел", — коментують в компанії.

Namsen у відповідь на звернення міноритарних акціонерів підтвердила готовність викупити їхні акції. Запропонована ціна викупу — 19,45 злотих за акцію. Оцінку справедливої вартості провела компанія KPMG Tax and Advisory.

"У міноритарних акціонерів є місяць для оскарження цієї ціни. Після цього, якщо це оскарження буде достатньо аргументоване, CSSF може вирішити провести другу оцінку іншим експертом, і вже після цього самостійно визначити ціну sell-out. Тоді всі міноритарії зможуть вирішити, чи приєднуватись до sell-out і продавати акції по цій ціні Namsen, чи ні", — прокоментували Latifundist.com в пресслужбі "Кернела".

В рамках sell-out Namsen не може змусити міноритарних акціонерів продати акції, уточнили в пресслужбі.

"Однак, враховуючи наявність у Namsen понад 95% акцій Кернел, Намсен може ініціювати іншу процедуру — squeeze-out. В такому випадку, вже всі міноритарні акціонери будуть зобов'язані продати акції по справедливій ціні, визначеній незалежним експертом і погодженій CSSF. Однак нам наразі невідомо про наміри Namsen оголошувати squeeze-out", — зазначили в холдингу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що агрохолдинг "Кернел" Андрія Веревського подав заявку до АМКУ на купівлю агрохолдингу ІМК. Проте, голова наглядової ради ІМК Алекс Ліссітса заявив, що агрохолдинг не продаватиме частку компанії агрохолдингу "Кернел" – ІМК побачив інші можливості для інвестицій.

Раніше повідомлялося, що компанія, яка належить Тетяні Веревській, дружині головного акціонера агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського, стала найбільшим покупцем сільськогосподарських земель в Україні. Станом на травень 2025 року "Земельний край"придбав близько 9 тис. га сільськогосподарських угідь, наблизившись до законодавчого обмеження у 10 тис. га на одну юридичну особу.

Раніше ЕП писала про те, що Андрій Веревський повернув повний контроль над найбільшим агрохолдингом країни. Проте спосіб, у який це було зроблено, частина інвесторів вважає шахрайством.

У 2007 році холдинг Kernel Андрія Веревського розмістив на Варшавській фондовій біржі 33% акцій і залучив неймовірні для того часу 218 млн дол. Агрохолдинг дорозміщував акції, а отримані кошти йшли на розширення.

Та 24 лютого 2022 року ситуація для Kernel докорінно змінилася. Орієнтована на експорт продовольства бізнес-модель агрохолдингу в умовах заблокованих морських портів почала давати збій. Скориставшись обвалом цін на акції, він вирішив повернути повний контроль над компанією і викупити у варшавських інвесторів їх частки за мінімальну ціну.

Він наткнувся на спротив – фондові гравці не хотіли втрачати потенційний прибуток. Через відмову міноритаріїв продавати свої частки бізнесмен не зміг отримати повний контроль (25-відсотковий пакет акцій дозволяє блокувати ухвалення певних рішень), Kernel Holding провів додатковий випуск 216 млн акцій. Це майже втричі більше за кількість наявних. Таким чином, частка всіх незгодних міноритарних акціонерів холдингу зменшиться до 6%.

Детальніше можна прочитати у статті "З Варшави з любов'ю. Kernel повертається в Україну, але ціна зворотного квитка влаштовує не всіх".