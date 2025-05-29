Компанія дружини Веревського стала найбільшим покупцем сільгоспземель

З моменту відкриття українського ринку землі для юридичних осіб у січні 2024 року лише "Земельний край" наблизився до обмеження 10 тис. га землі "в одні руки".

Про це з посиланням на міністра агрополітики Віталія Коваля пише сайт Latifundist.com.

Компанія, яка належить Тетяні Веревській стала найбільшим покупцем сільськогосподарських земель в Україні, повідомив міністр.

Тетяна Веревська – дружина головного акціонера агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського.

"Станом на травень 2025 року "Земельний край"придбав близько 9 тис. га сільськогосподарських угідь, наблизившись до законодавчого обмеження у 10 тис. га на одну юридичну особу", – уточнив Коваль.

Загалом, з моменту відкриття ринку, юридичні особи придбали лише 1,77% від загальної площі сільськогосподарських земель в Україні, що свідчить про відсутність масової концентрації земель у великих аграрних гравців, зазначає Latifundist.com.

За словами Коваля, відкриття ринку землі позитивно вплинуло на її вартість: середня ціна одного гектара зросла з 38,8 тис. грн у грудні 2023 року до 53,1 тис. грн у березні 2025 року, що становить майже 37% зростання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що компанії з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру скоротили за рік площі своїх земельних ділянок на 8225,4 га. Згідно з дослідженням "Опендатабот", на 66 компаній поменшав список з бізнесів, які володіють понад 100 га землі. Якщо на початку 2024 року їх було 283, то тепер — 217. З них 34 компанії зареєстровані на ТОТ.

Раніше повідомлялося, що за пів року онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тис. га державних сільгоспземель передали в законне користування. За них сплачено 584,9 млн грн. В середньому 7 учасників змагаються за кожен лот, завдяки цьому стартова вартість суборенди земель зростає у 8 разів.

Раніше також повідомлялося, що один із найбільших виробників соняшникової олії агрохолдинг "Кернел" подав заявку до Антимонопольного комітету на купівлю агрохолдингу ІМК. Проте, голова наглядової ради ІМК Алекс Ліссітса заявив у інтерв’ю Forbes Ukraine, що агрохолдинг не продаватиме частку компанії агрохолдингу "Кернел".