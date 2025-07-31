Компанія Веревського збирається викупити акції міноритаріїв "Кернел"

Kernel Holding S.A. сообщила о запуске процедуры sell-out - продажи акций миноритарными акционерами мажоритарию - компании Namsen Limited (владеет 95,06% голосующих акций (278,9 млн штук).

Об этом пишет Latifudist.com, ссылаясь на сообщение на Варшавской фондовой бирже.

"Перед публикацией информации о sell-out комиссия по надзору за финансовым сектором в Люксембурге (CSSF) официально внесла Kernel в перечень компаний, которые имеют акционера с долей в собственности более 95%, и в отношении которых может применяться процедура sell-out или squeeze-out", - говорится в публикации.

Кроме того, CSSF опубликовала юридическое заключение, в котором указано, что Namsen действительно владеет более 95% акций компании. "Учитывая это юридическое заключение, CSSF не возражала против инициированного миноритарием процесса селл-аута, тем самым признав наличие у Намсена 95% акций Кернел", - комментируют в компании.

Namsen в ответ на обращение миноритарных акционеров подтвердила готовность выкупить их акции. Предложенная цена выкупа - 19,45 злотых за акцию. Оценку справедливой стоимости провела компания KPMG Tax and Advisory.

"У миноритарных акционеров есть месяц для обжалования этой цены. После этого, если это обжалование будет достаточно аргументировано, CSSF может решить провести вторую оценку другим экспертом, и уже после этого самостоятельно определить цену sell-out. Тогда все миноритарии смогут решить, присоединяться ли к sell-out и продавать акции по этой цене Namsen, или нет", - прокомментировали Latifundist.com в пресс-службе "Кернела".

В рамках sell-out Namsen не может заставить миноритарных акционеров продать акции, уточнили в пресс-службе.

"Однако, учитывая наличие у Namsen более 95% акций Кернел, Намсен может инициировать другую процедуру - squeeze-out. В таком случае, уже все миноритарные акционеры будут обязаны продать акции по справедливой цене, определенной независимым экспертом и согласованной CSSF. Однако нам пока неизвестно о намерениях Namsen объявлять squeeze-out", - отметили в холдинге.

Напомним:

Ранее сообщалось, что агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского подал заявку в АМКУ на покупку агрохолдинга ИМК. Однако, председатель наблюдательного совета ИМК Алекс Лисситса заявил, что агрохолдинг не будет продавать долю компании агрохолдинга "Кернел" - ИМК увидел другие возможности для инвестиций.

Ранее сообщалось, что компания, которая принадлежит Татьяне Веревской, жене главного акционера агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского, стала крупнейшим покупателем сельскохозяйственных земель в Украине. По состоянию на май 2025 года "Земельный край" приобрел около 9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, приблизившись к законодательному ограничению в 10 тыс. га на одно юридическое лицо.

Ранее ЭП писала о том, что Андрей Веревский вернул полный контроль над крупнейшим агрохолдингом страны. Однако способ, которым это было сделано, часть инвесторов считает мошенничеством.

В 2007 году холдинг Kernel Андрея Веревского разместил на Варшавской фондовой бирже 33% акций и привлек невероятные для того времени 218 млн долл. Агрохолдинг доразмещал акции, а полученные средства шли на расширение.

Но 24 февраля 2022 года ситуация для Kernel в корне изменилась. Ориентированная на экспорт продовольствия бизнес-модель агрохолдинга в условиях заблокированных морских портов начала давать сбой. Воспользовавшись обвалом цен на акции, он решил вернуть полный контроль над компанией и выкупить у варшавских инвесторов их доли за минимальную цену.

Он наткнулся на сопротивление - фондовые игроки не хотели терять потенциальную прибыль. Из-за отказа миноритариев продавать свои доли бизнесмен не смог получить полный контроль (25-процентный пакет акций позволяет блокировать принятие определенных решений), Kernel Holding провел дополнительный выпуск 216 млн акций. Это почти втрое больше количества имеющихся. Таким образом, доля всех несогласных миноритарных акционеров холдинга уменьшится до 6%.

Подробнее можно прочитать в статье "Из Варшавы с любовью. Kernel возвращается в Украину, но цена обратного билета устраивает не всех".