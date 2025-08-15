"Велика приватизація" перевищує фіндопомогу деяких європарнтерів

Відновлення "великої приватизації" та приватизація націоналізованих російських активів – це працюючий інструмент наповнення держбюджету та покриття його дефіциту.

Про це у Facebook написала голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа, коментуючи успішну приватизацію "Вінницяпобутхім".

"З початку повномасштабного вторгнення до бюджету надійшло 15,8 млрд грн від приватизації, і в цю суму НЕ входить "Вінницяпобутхім" та інші націоналізовані російські активи, виручка від яких зараховується до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії – на відновлення України", – зазначила вона.

За її словами, ця сума "співставна з прямою бюджетною підтримкою від Франції і більша, ніж ми отримали, наприклад, від Італії чи Нідерландів в 2022-2025".

"Відновлення "великої приватизації" збільшило надходження бюджету від продажу державного майна більш як в 3 рази – якщо в 2023 році бюджет отримав 3,2 млрд грн, то в 2024 році – вже 9,9 млрд грн", – зазначила голова комітету.

Найдорожчі об’єкти, які знайшли приватного власника – готель "Україна" (3 млрд грн) і ОГХК (3,9 млрд грн).

"Крім того, очевидно, що бюджет отримує непряму вигоду – збільшення податкових надходжень, коли підприємство починає працювати і розвиватись", – додала Підласа.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, на аукціоні з продажу 100% акцій підприємства "Вінницяпобутхім" переможець запропонував суму 608 млн грн, що вдвічі перевищує стартову ставку.

За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.

Також повідомлялося, що за перше півріччя 2025 року Фонд державного майна України залучив рекордні 5 176,59 млн грн.